Era Istrefi pa të brendshme pozon mbi makinë

Suksesi i fundi i këngëtares Era Istrefi është performimi i himnit të Kampionatit Botëror “Rusia 2018”, bashkë me Will Smith dhe Nicky Jam.

Ka pak kohë prej kur Era ka lançuar projektin më të ri me titull “Prisoners”, të cilin së shpejti do ta publikojë edhe me videoklip.







Pikërisht për realizimin e klipit, këngëtarja ka udhëtuar drejt Xhamajkës, nga ku së fundi u shfaq tejet joshëse.

Ajo pozoi mbi veturë e veshur në të zeza, meqë rast u shfaq pa mbathje, e fotografia e saj mori shumë pëlqime dhe komente nga ana e ndjekësve të saj.