Enti Rregullator i Energjisë: Njoftim për Liçensim 1

Njoftim për Liçensim

Në zbatim të nenit 40, të Ligjit Nr. 43/2015, “Për Sektorin e Energjisë Elektrike”, të nenit 18 të “Rregullave të Praktikës dhe Proçedurave” të ERE-s, të nenit 10 të “Rregullores per proçedurat dhe afatet per dhenien, modifikimin, transerimin, rinovimin dhe heqjen e licensave ne sektorin e energjise elektrike“, bëjmë me dije të gjithë personat, institucionet ose shoqëritë e interesuara se : shoqëria “ MP-HEC” sh.p.k., ka aplikuar në Entin Rregullator të Energjisë, për tu liçencuar në aktivitetin e Prodhimit të Energjisë Elektrike, nga Hec “Niçë” me fuqi 1668 KW, në rrethin e Korçës.







Me Vendimin Nr.90, datë 20.04.2018, Bordi i ERE-s, ka filluar procedurat e liçensimit të këtij subjekti në aktivitetin e Prodhimit të Energjisë Elektrike.

Të interesuarit lidhur me këtë kërkesë, mund të paraqesin objeksionet e tyre, brenda 20 ditëve nga data e marrjes së vendimit, pranë zyrave të ERE-s në adresën: Bulevardi “Bajram Curri”, Rruga Viktor Eftimiu, Tiranë.

KRYETARI i ERE-s

Petrit AHMETI