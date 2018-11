Enti Rregullator i Energjisë: Njoftim

Njoftim

Bordi i ERE me Vendimin Nr.237, datë 02.11.2018, filloi procedurën për miratimin e “Propozimi i gjithë OST-ve për një metodologji të ofrimit të të dhënave të gjenerimit dhe ngarkesës në përputhje me nenin 17 të Rregullores së Komisionit (BE) 2016/1719 të datës 26 shtator 2016 për krijimin e një udhëzuesi mbi alokimin e kapaciteteve në avancë”.







Propozimin dhe Udhëzuesin mbi alokimin e kapaciteteve në avancë, mund ti gjeni në faqen tonë të web-it: www.ere.gov.al në seksionin konsultime.

KRYETARI

Petrit AHMETI