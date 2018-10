Eno Popi flet për herë të parë për të bijën

Eno Popi cilësohet si një nga zërat radiofonikë më të mirë.

Moderatori dhe partnerja e tij Atena prej 3 muajsh janë bërë prindër të një vajze, të cilën e quajtën Liv.







Eno është kujdesur që jetën private ta mbajë larg mediave, ndërsa ditën e sotme ka folur për herë të parë për vajzën.

Gjatë emisionit “Dilema”, një nga pjesëmarrësit kishte marrë të bijën me vete dhe kjo i solli ndërmend moderatorit vogëlushen e tij.

Eno i kërkoi asaj që ta këshillonte me disa filma me princesha dhe princa duke qenë se do t’i duhen për Livin.

Moderatori tregoi se është shumë i lidhur më të bijën pasi tha se vajzat janë sherbet.