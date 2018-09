Eneda Tarifa martohet, këngëtarja mahnit e veshur me fustanin e nusërisë

Këngëtarja shumë e dashur për publikun, Eneda Tarifa i ka habitur të gjithë me foton që po qarkullon sot në rrjete sociale e ku shfaqet nuse, krah Robert Berishës dhe Kastro Zizos. Eneda mahnit me pamjen dhe është veshur kështu pasi në videoklipin e ri do e shohim duke u martuar.







Eneda, Roberti dhe Kastro po bashkëpunojnë për një projekt që me siguri do kthehet në hit.

Mesa duket Eneda në videoklip do martohet me Robertin pasi ai është veshur me kostum, ndërsa Kastro nuk dihet ende çfarë roli do ketë.