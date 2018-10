Drejtori i Komunikimit në Qeveri, Endri Fuga nuk i ka kursyer komentet ndaj gazetarëve që ishin përballë ish-kryeministrit Sali Berisha, mbrëmë në studion e emisionit “Open”.

Postimi i Fuges







Kur ju shoh se si squlleni per inerci perballe Saliut, jam shume krenar qe e nxorrem ne pension kete vjetersire komuniste! 100 here me mire mosmiresjellja juaj ndaj Kryeministrit te sotem, sepse tregon se jeni krejt te lire edhe pse s’jeni hiç etike