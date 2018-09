Enca ndryshon tërësisht look, do të mahniteni nga pamja e saj

Këngëtarja Enca e cila është një nga më të përfolurat e showbizit shqiptar numëron rreth 1 milion ndjekës në Instagram.

Ajo po korr sukses me këngëtë e reja që ka publikuar si ‘Rendez vous’ dhe ‘Kujt po i han’.







Kjo e fundit nuk ka videoklip e së fundmi Enca ka njoftuar se xhirimet kanë mbaruar dhe projekti është gati.

Këngëtarja ka postuar pak më parë një foto me Don Phenom me të cilin ka bashkëpunuar për këngën ‘Kujt po i han’.

Enca shfaqet nga koka te këmbët e transformuar, ashtu siç kishte premtuar.

Me flokë të gjata e ngjyrë të kuqe, me trupin e nxirë e veshur me xhakete jeshile dhe të gjatë, pyet fansat :’A jeni gati për Kujt po i han’.