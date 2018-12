Enca është shtatzënë? Fotoja e saj po bën ‘namin’ në rrjet…

Këngëtarja e njohur Enca Haxhia i ka habitur të gjithë ndjekësit e saj me një postim që ka bërë në “Instastory”. Ajo ka publikuar ikonën e një femre dhe të gjithë po dyshojnë se ajo është në pritje të ëmbël.

Por ende nuk dihet nëse Enca këtë postim e ka bërë për vete, pasi foton nuk e ka shoqëruar me asnjë koment.







Por me siguri këngëtarja mund të ketë ndonjë reagim tjetër, që ndoshta ky postim mund të ketë lidhje me një projekt të ri që pritet të vijë në jetë së shpejti. Enca duhet të zbulojë të vërtetën fansave të saj./Burimi: Panorama Plus/