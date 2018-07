Elvis Pupa rikthehet ashtu siç nuk e kishit menduar

Aktorin Elvis Pupa nuk e kemi parë të jetë pjesë e ekranit që pas mbylljes së programit “M’fal për shprehjen”.

Nga ajo periudhë duket se aktori ka marrë një vendim për të bërë një hap të rëndësishëm në karrierën e tij, duke menduar të hedhë në treg një këngë me ritme verore. Sipas “Intv”, kënga do të publikohet këto ditë dhe këngëtari me të cilin ka bashkëpunuar është një emër i cili premton shumë në fushën e muzikës.







Kjo nuk është hera e parë që do e shohim Elvisin të këndojë pasi edhe vite më parë ai ka eksperimentuar në këtë fushë.