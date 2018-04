Elhaida Dani jeton ëndrrën në Shën Peterburg

“Living the Dream” shkruan në profilin e Facebook-ut këngëtarja, e cila shfaqet glamour në një set fotografik realizuar në Shën Peterburg.

Duket se këngëtarja po i shijon ditët në Rusi ku ndodhet për turin e musical-it “Notre Dame de Paris” . Këngëtarja shqiptare interpreton bukuroshen cigane Esmeralda.

Më herët trupa ka interpretuar në Pallatin Kremlin të Moskës, ndërsa Elhaida shkruante “Duke performuar sonte për herë të parë në një ndër skenat më të rëndësishme botërore !

Kremlin Palace ! Pallati i Kongreseve, Moskë ! Dreams do come true !”.

Elhaida ka rrëfyer në një intervistë disa kohë më parë se pas finales së The Voice, në Itali, ishte trajneri i saj Riccardo Cocciante, gjatë një darke me të dhe bashkëshorten e tij, i cili i tha se mendonte në rolin e Esmeraldës. Cocciante është kompozitori i këtij musical-i dhe autor i shfaqjes e që merr pjesë në audicionet që bëhen në Evropë, Amerikë e Azi, për të krijuar kastet që e interpretojnë në shtete të ndryshme në të gjithë botën. “Që nga ajo mbrëmje edhe unë kam bërë audicione. Sigurisht nuk ka qenë e lehtë. Në një musical nuk mjafton vetëm zëri, duhet intepretimi, aftësitë e duhura në vallëzim, fiziku. Megjithatë unë e desha shumë këtë projekt, kam punuar fort dhe tani ja ku jam, duke shpresuar që do shkojë gjithçka mirë.” –ka thënë Elhaida, e cila pritet të intepretojë edhe për publikun e Shën Peterburgut.