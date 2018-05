Ekspertët flasin: Njihuni me pozicionet më të mira në seks…

Seksologët kanë vendosur të ndajnë me ju “këshillat më të mira”.

Siç raporton “Cosmopolitan”, pesë ekspertë të seksit krejtësisht të shkëlqyer, japin pozicionet që sipas tyre, ju dhurojnë më shumë kënaqësi gjatë një marrëdhënie seksuale.







Dr. Ruthie Neustifter, një studiuese e seksit nga Ontario, Kanada rekomandon pozicionin “Deep Doggy”.

Këtu rekomandohet përdorimi i një peshqiri më mënyrë që mashkulli në çdo shtytje të tërheqë pranë vetes trupin e femrës.

Deep Doggy

Seksologia Emily Morse rekomandon pozicionin “Misionari”.“Për mua është një nga pozicionet e mia të preferuara të seksit”, thotë ajo.

Missionary

“The Do What You Need To Do” zgjidhet nga hulumtuesit e OMGYes, një faqe e angazhuar për të eksploruar se si gratë gjejnë kënaqësi.

The Do What You Need To Do

Tara Struyk, bashkë-themeluese dhe kryeredaktore e Kinkly.com rekomandon pozicionin “68”.

68

Ndërsa ekspertja Elle Chase, autore e “101 Body-Positive Positions to Empower your Sex Life” (101 Pozicione të trupit për Fuqizimin e Jetës Seskuale) zgjedh “The Ohm”.

“The Ohm”