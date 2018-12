Egjipt/ Zbulohet varri mijëravjeçar i një prifti…

Arkeologët egjiptianë kanë zbuluar varrin e një prifti të zbukuruar me hieroglife dhe statuja që datojnë më shumë se 4 400 vjet më parë, në një kompleks piramidal.

Varri privat që i përket ‘Wahtye’, një prift i lartë që shërbeu gjatë mbretërimit të pestë të mbretit Neferirkare, u zbulua sot në një kreshtë të varrosur në nekropolin e lashtë të Saqqara, në jug të kryeqytetit Kajro.







Varri i tij i pikturuar me shkëlqim është zbukuruar me skena që tregojnë priftin mbretëror së bashku me nënën, gruan dhe anëtarët e tjerë të familjes së tij, tha ministria e antikiteteve egjiptiane. Varri daton nga sundimi i Neferirkare Kakai, mbreti i tretë i Dinastisë së Pestë të Mbretërisë së Vjetër.