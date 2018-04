Eduard Selami Kongresi i PD-së, qesharak. Basha gënjeshtar serial

I pyetur se ç’pritet të ndodhë gjatë Kongresit të PD-së, Selami tha se ky kongres i kuvendit ishte i shumëpritur. “Kuvendet janë mbledhjet e mëdha ku çdo katër vjet paritë- si në Perëndim- kur merren vendimet kryesore politike dhe zgjidhen të gjitha organet drejtuese për një afat katër vjeçar. Kur u bënë zgjedhjet e fundit, kërkohet të bëhet një analizë edhe m’u duk racionale dhe kur u futa në garë mendova se mund t’ia ktheja mendjen z.Basha sepse mendova se interesi i tij është të dalë sa më i fortë. Je kryetar, të mos jesh vetëm i një pjese , por ta zgjerosh. Po nuk fitove besimin brenda forcës tënde politike si do e fitosh besimin e një shumice më të madhe të shqiptarëve?!. E humba atë betejë, por më premtoi se do të bëhej menjëherë analiza më pas. Nuk u bë, kanë kaluar 10 muaj. Dhe ky këshilli kombëtar, organi më i lartë vendimmarrës sa u bë, merr vendime politike, asnjë vendim politik nuk u mor, unë as formalisht nuk isha.” Selami tha se mosmbledhja e Këshillit Kombëtar është shkelje e rëndë e statutit që e parashikon dy herë në vit, ndërsa kanë kaluar pesë vjet, tha ai, që nuk është mbledhur.

“Këshilli duhet të vendoste sipas rregullave kush do të ishte në listë. Lisën e nxori nga xhepi dhe humbi dhe ky kuvend që vjen fatkeqësisht nuk do të zgjedhë Këshillin kombëtar që e ka të detyruar. Nuk e ka fare në statut.”

Selami kujtoi bisedat që ka bërë me kryetarin e PD-së, Lulzim Bashën për të shtuar një nen në statut. “ I thashë: “Kjo histori me ty nuk merr fund; humbe njëherë , humbe dy herë, shfrytëzon faktin se je 45 vjeç dhe deri 60 vjeç të të vijë njëherë radha?! Kjo është konkurrenca që i ofron shoqërisë shqiptare, së djathtës së PD-së?! Neni që propozova është ky: Nëse PD si forcë kryesore dhe e parë nuk del parti e parë në zgjedhje, kryetari jep dorëheqjen, pikë. Kush të jetë! Nuk ka emër. Pikërisht për shqetësimin kryesor; për ta ndërruar marshin pak më lart,për ta ndryshuar korsinë në pak më të shpejtë. Ky kuvend është fare formal, fare qesharak, jam këtu e do të shkoj formalisht por nuk kam qejf. Nuk di pse jam. Është një fyerje ekstreme, që për mua është jashtëzakonisht e vështirë dhe jashtëzakonisht zhgënjyese.”

Sipas Eduard Selamit, Basha e ka futur Partinë Demokratike

në një rreth vicioz, të pafrytshëm e pa rrugëdalje. “Një përplasje e panevojshme , një gjendje e “luftës civile” brenda PD. A e kanë tepruar kritikët? Po, edhe unë mbase. Por, ky ka kapërcyer çdo lloj parashikimi. Ma ka thënë privatisht, do të bëj analizë. Nuk bëri asgjë, e ka shkrirë gjithçka. Nuk di çfarë halli ka duhet të ketë! Duket të jetë njeri jashtëzakonisht i shqetësuar, Ta ndajë! Është person publik, nuk di ku do e nxjerrë.”

Selami hodhi dyshime mbi të ardhmen politike të z.Basha. “Nuk shoh asnjë të ardhme për të , absolutisht nuk ka asnjë të ardhme. Për të mos thënë që edhe kredencialet si Kryetar Bashkie i pati shumë të ulëta. Ka dy humbje të regjistruara njëra pas tjetrës, njëra më e madhja në të gjithë historinë e PD-së , duke i marrë të gjitha në krah. Kritikët më thanë: “i hodhe kamerdaren e shpëtimit”, unë ia hodha partisë sime për ta kthyer në mjedis diskutimi si do ta dalim nga kjo punë e nuk e dija se do thoshte: “dakord, e mora, i pa edhe ata duke vjedhur i mbylli të gjitha dhe pret tani, Kaq qesharake është bërë.”

Në parashikimet e tij, me platformën aktuale situata e PD-së duket edhe më keq. “Do të

jetë humbje për PD-ën, humbje për të Djathtën shqiptare dhe për Shqipërinë.”

Duke u ndalur te keqqeverisja një pjesë të fajit ia vuri mungesës së opozitës. “Këta shijnë. Ua vë Kukësit taksën e rrugës 5 euro. Po 5 dollarë është në Manhatan dhe po ta bësh brenda ditës ke edhe ulje. Në Manhatan që është qendra e parasë botërore. Vetëm kaq të duhet për të kuptuar se kryeministri nuk ia ka haberin si qeveriset. Ku do shkojnë këta njerëz? Rrugë alternative nuk ke. Por nuk ka opozitë.”

Megjithëse situata në vend duket e padurueshme dhe njerëzit mezi presin të largohen. Selami tha se e ardhmja dhe mundësitë në vend janë të mëdha, por problemi mbetet te qeverisja dhepolitika. “Ndaj them ky kuvend është fare formal, fake meqë është fjalë në modë

dhe nuk ia vlen karburanti i atyre që do të vijnë për të aprovuar një statut që nuk thotë asgjë, sepse të vetmen anë politike e statutit që, nëse kush i humbet zgjedhjet duhet të japë dorëheqjen, nuk e ka vënë.”

Ai foli edhe për një pikë tjetër të statutit që e kufizon mandatin në dy vjet, me të cilën Basha nuk ishte dakord, por as vetë z.Selami nuk e mbështet. “Nuk jam për kufizim, sepse janë parti elektorale. Lëre elektoratin të të ndërpresë. Por ka edhe një kod kur nuk ke mundësi të fitojë jep dorëheqjen, por ky nuk e bën këtë.”

I pyetur gjithashtu nga auditori nëse ndihet fajtor që mori pjesë në zgjedhjet për kryetar, duke u krahasuar nga kritika si Maqo Lakrori, rivali i z.Rama në zgjedhjet brenda PS-së , Selami tha se tani i sheh me realizëm kritikët dhe alarmin e tyre. “Por edhe nëse do të dija atëherë sa di tani do të isha prapë për garën, sepse garën nuk e kam parë vetëm kush fiton por edhe për shpalosje platforme, për t’u përmirësuar dhe dhënë.”

Selami tha se zhgënjimin e mori pas garës, ku nuk u mbajt asnjë qëndrim ndaj vjedhjeve, të cilat ishin të faktuara me video. “Nuk ka marrë qëndrim ndaj tyre. Ose thuaj të paktën që videoja është e paprovuar dhe specialistët e nxorën fake. Por nuk ke dhënë asnjë përgjigje.

Premtove publikisht analizë.”

Selami nuk i kurseu akuzat ndaj Bashës duke e quajtur gënjeshtar. “Është gënjeshtar serial, me G të madhe, skam fjalë tjetër, është publike. Kredencialet e tij morale janë të vogla, aftësitë e tij politike dhe intelektuale janë tejet të kufizuara. Prandaj ka këtë qëndrim me çdo kusht për ta mbajtur dhe s’ka për ta mbajtur gjatë.”

Për ata që kërkojnë një rikthim të z.Berisha në lidershipin e PD-së, Selami e quajti ciklin e tij të mbyllur. “Këta që kërkojnë kthimin e tij nuk i bëjnë nder as atij vetë. Është periudhë e kapërcyer. Rikrijimi dhe riformimi mbi vlerat demokratike është betejë e pamundur, por s’ka rrugë tjetër.”

Selami tha se ka qenë i detyruar nga rrethanat të thyejë rregullin e tij për të mos i nxjerrë problemet e “shtëpisë” në publik. “Por nuk kam rrugë tjetër, sepse kanë marrë dhenë. Dy humbje rresht, lënia bosh e së Djathtës shqiptare politikisht, ideologjikisht dhe strukturalisht. Opozita e mekur dhe e fikur e ka lënë fushën bosh, keqqeverisje dhe arrogancë dhe çon ngadalësim i zhvillimit të Shqipërisë.”