Editoriali në Mapo, Iljazaj: E papranueshme që Majko vazhdon detyrën si Ministër

“Në çështjen shumë të debatuar të prishjes së Teatrit Kombëtar, të shoqëruar nga një maratonë parlamentare, ku opozita për herë të parë aplikoi në Shqipëri atë që quhet obstruksionizëm procedural parlamentar, ndër të tjera, ra në sy përplasja midis Kryeministrit Rama dhe Ministrit Pandeli Majko”.

Kështu e nis editorialin e tij të ditës, drejtori i gazetës Mapo, Ervis Iljazaj.







Sipas tij, është e papranueshme që Majko të vazhdojë detyrën si Ministër pas kësaj përplasje.

“Kjo është një sjellje e papranueshme nga ana e Pandeli Majkos, që në fakt, nuk e ka për herë të parë një të tillë gjatë karrierës së tij politike.

Do ishte i nderuar zoti Majko, nëse do të jepte dorëheqjen, do të braktiste mazhorancën dhe do t’iu bashkohej protestave për mbrojtjen e Teatrit Kombëtar.

Me aktin e tij, nuk bëri as njërën dhe as tjetrën. Me përplasjen publike me Kryeministrin, nuk bëri asgjë tjetër veçse vuri në dyshim vullnetin e qeverisë ku bën pjesë. Nxori në një dritë të dyshimtë politikat e saj dhe të Kryeministrit të tij.

Ku e gjen të drejtën një Ministër të vërë në dyshim vullnetin e një qeverie?

Si është e mundur që një ministër të vërë në vështirësi punën e qeverisë ku bën pjesë dhe të vazhdojë të jetë në ekipin e saj ende?” shkruan Iljazaj.

