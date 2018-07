Edi Rama përmbush ëndrrën e gjyshes së tij: Do rikthejmë linjën e vjetër…

Kryeministri Edi Rama gjate takimit te zhvilluar me homologun e tij malazez Markoviç ka treguar dhe ëndrrën e gjyshes së tij, që tashmë nuk jeton më.

Gjyshja e kryeministrit, që ishte me orgjinë nga Shkodra, kërkonte që të rikthehej linja e vjetër e kalimit me anije, nga Shkodra për në Mal të Zi, dhe sipas Ramës tashmë kjo do të realizohej.







“Më në fund do të vihet në vend dhe padrejtësia ndaj gjyshes sime, që ikte me anije për në Mal të Zi, dhe në kohën e diktaturës, kjo linjë u ndërpre.

Pas prishjes së komunizmit, thoshte se e kishte ëndërr që të kalonte dhe njëherë me anije në këtë rrugë. Këtë gjë ne do të realizojmë edhe pse gjyshja ime nuk jeton më”, tha Rama. (Faxweb.al)