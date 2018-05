Edi Rama ‘lan duart’ nga Saimir Tahiri, e krahason atë me ‘armiqtë’ (Detaji që na shpëtoi)

Kryeministri Edi Rama me lëvizjen më të fundit të Saimir Tahirit, që la mandatin, duket se i ka larë njëherë e mirë duart me të besuarin e tij.

Kemi dëgjuar jo pak për inicialet LB, duke iu referuar Lulzim Bashës, apo SB duke iu referuar ish-kryeministrit Berisha, dhe duket se tani e tutje do të na duhet të mësohemi dhe me ST-në.

Ka qenë viti 2012 kur Edi Rama e ka zbatuar për herë të parë këtë trukun e shkurtimit të fjalëve, dhe ka vijuar më pas në varësi të kundërshtarëve që ka përballë.

“Ç’është kjo opozitë pikë e vrer pas largimit të ST e arrestimit të kokave të trafikut të kokainës në Gjermani&Spanjë falë bashkëpunimit tonë ndërkombëtar? Sa gjynah më vjen për ata që ende u besojnë këtyre vulëhumburve pa atdhe. Po duan s’duan këta Shqipërinë do ta bëjmë’’, shkruante dje Rama.

Kështu nëse për gjithë pjesën tjetër Saimir Tahiri do të jetë një qytetar i thjeshtë në betejën me drejtësinë, për Edi Ramën do të jetë thjesht ST.

