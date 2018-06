Edi Manushi nuk do të jetë më vetëm në emisionin e tij sportiv, të cilin e ka prezantuar kështu që prej largimit të Marinës tek Tv Klan. Ai doli sot tek Wake Up me një vajzë bjonde, e cila do t’i qendrojë në krah gjatë emisionit.

Bëhet fjalë për bukuroshen Fjoralba Ponari, e cila nuk është një fytyrë e panjohur për publikun shqiptar. Fjoralba ka qenë pjesëmarrëse edhe në “The Voice of Albania”.