Para disa ditësh u shfaqën në media disa imazhe ku dukej vajza modele e këngëtarit shqiptar , Sabian, gjysmë e zhveshur në një dhomë me reperin Noyzy.

Keisi Medini është prej kohësh pjesë e grupit OTR. Tashëm Noizy a ndarë në rrjetet socuiale copëza të videoklipit të ri që është duke përgatiur me Keisin. ‘Luj edhe pak’ është titulli i këngës së re ku protagoniste do të jetë pikërisht Keisi, e cila kërcen me bikini.