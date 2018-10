E quajnë “Baby Benz”, por është një “bishë”

Në Gjermani e quajnë “Baby Benz”, sepse në pamje të parë duket e vogël, por “Mercedes Classe A 35 AMG 4Matic” është një Bishë.

“Mercedes Classe A 35 AMG 4Matic” ka bërë prezantimin e saj me botën këtë javë në Paris. Fuqi, emocionuese, adrenalinë me 300 kuaj fuqi.







Këto janë pak nga shumë të rejat prurjes më të re në gamën e AMG sportive.

“Baby Benz”, është impresionuese, sepse ka një motor që është i vogël për standardet AMG, por me një eficence shumë të madhe.

Ai është i ndërtuar me 4 cilindra me kapacitet prej dy litrash, me induksion të detyruar, ndërsa është përdorur edhe sistemi “4Matic” i “Benz”-it.