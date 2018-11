‘E pashë dhe bëra kryqin’, flet prifti që vizitoi Shumakerin…

Një nga të paktën persona që ka vizituar të paktën 7 herë kampionin e botës në “Formula 1”, Majkëll Shumakër, ka treguar se nuk ka folur për këtë vetëm për respekt të bashkëshortes së pilotit edhe fëmijëve të tij.

Bëhet fjalë për At Xhorxh Gansuein i ka vizituar Majkëll Shumakër gjatë kohës që ka qenë në gjendje kome që prej 29 dhjetor 2013, nga një përplasje kur piloti ishte duke bërë ski.







At Xhorxh Në të përjavshmen “Bunte”, At Xhorxh Gansuein ka rrëfyer: “Kam folur për herë të parë me gruan dhe nënën e tij, pastaj një infermiere e solli atë në dhomën e pritjes. U thashë atyre se jam një tifoz i vjetër i tij, e kam prekur me të dyja duart, e pashë dhe bëra shenjën e kryqit, duke vendosur gishtin e tij mbi ballë.

Një person i sëmurë ka nevojë për diskrecionin dhe mirëkuptimin. Familja është një fole mbrojtëse që Majkëll ka absolutisht nevojë dhe të qëndruarit pranë tyre është thelbësore.” Më datë 3 janar ish-kampioni i botës do të mbushë 50 vjeç dhe do të kalojë kështu në këtë mënyrë Krishtlindjen e pestë në këtë gjëndje.