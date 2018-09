“Me datë 25 tetor mbaron mandati im si administrator i deleguar. Mes aksionerëve ka ajër ndryshimesh ndaj do të largohem nga bordi drejtues. Në listën e këshilltarëve që do të prezantohet pasnesër nuk d të jetë emri im, por do të qëndroj në klub si drejtues i zonës sportive.







Deri kur do ta vendosim me presidentin, Juventusi do të mbetet në zemrën time, kanë qenë 8 vite shumë të bukura”, tha Marota, fjalë të një lamtumire përfundimtare nga bardhezinjtë.

“E vendosa unë apo klubi? Do ta themi në vijim. Menduam ta komunikonim për të mos pasur pastaj rrjedhje informacioni. Së bashku do të përcaktojmë gjithçka. A do shkoj në Federatë? E përgënjeshtroj, është një eksperiencë që nuk më përket, nuk jam kandidat. Në vitin që luftohet për Champions? Po, por nuk dua të shtoj më shumë. Ka emocione në këto momente, duhet të flasim më vonë”, tha Marota.