E njihni si ‘Bukra’ e Portokallisë, por do të befasoheni me ndryshimin që ka pësuar aktorja

Aktorja e humorit, Albana Ferhati, është bërë mjaft e njohur për publikun shqiptar nga rolet e ndryshme që ajo ka luajtur në “Portokalli”, ku ndër më të pëlqyerit është ai i personazhit “Bukra”.

Por, nëse do ta shikoni tani aktoren, me siguri që nuk do ta njihnit dot. Albana ka vendosur që të bëjë një ndryshim tek vetja dhe këtë rradhë, ajo ka guxuar atë që shumë vajza nuk e bëjnë dot.







Në një foto të postuar në Instastory, Albana ka treguar se ka bërë pjesën e sipërme të flokëve me rasta, ndërsa pjesën e poshtme e ka qethur shkurt.

Ajo njihet për eksperimentimet e shumta që bën me flokët, që ndonjëherë ia kërkon edhe roli që luan.