Të tjera detaje mësohen lidhur me vrasjen me thikë të Holti Hajdarit mbrëmjen e djeshme në zonën e Misto Mames në kryqytet. I riu mësohet se është qëlluar për 12 herë me radhë me thikë në të gjithë trupin, ndërsa ka gjetur vdekjen në orët e para të mëngjesit të sotëm.

Fax News raporton se një nga pistat ku dyshon Policia është ajo e shpërndarjes së lëndëve narkotike dhe konflikteve që ka pasur për këtë shkak me persona të tjerë.







Holti Hajdari jetonte i vetëm në banesë dhe punonte në një lavazh në kryeqytet. Babai i tij jetonte në Greqi, ndërsa nëna ka ndërruar jetë pak kohë më parë.

Nuk dihet ende nëse është tërhequr trupi i viktimës nga morgu. Mësohet se sherri ka nisur që në banesë për të vijuar më pas gjatë gjithë rrugicës së banesës.

Një prej banorëve të lagjes shprehet se në banesën e Holtit vinin shpesh të rinj që merrnin drogë, po sipas tij vetë viktima nuk merrej me shitjen e lëndëve narkotike. Banori tregon se e ka gjetur Hajdarin të shtrirë në rrugicë, dhe saktëson se ambulanca ka vonuar me rreth një orë që të shkonte në vendngjarje.