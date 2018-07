E lagur dhe me bikini, Xhemi Shehu do t’ju “çmendë” me këtë foto

Moderatorja shumë e dashur për publikun dhe ndër femrat më të bukura të ekranit, Xhemi Shehu prej një muaji ndodhet me pushime në Sarandë ku po relaksohet pas lodhjes dhe sezonit të gjatë televiziv. Si rrallëherë Xhemi këtë verë nuk i ka kursyer fotot me rroba banjo duke i lënë ndjekësit gojë hapur.

Së fundmi moderatorja ka vendosur në profil një foto tejet mahnitëse. Xhemi shfaqet duke pozuar në pishinë, me flokët e lagur dhe bikini. Në postimet e tjera moderatorja ka bërë të ditur se me pushime ndodhet së bashku me disa prej aktorëve të Portokallisë.