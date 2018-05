E kthyen shtëpinë në bordello, arrestohet çifti i martuar. Fitonin deri në 4 mijë euro në muaj

Një çift i martuar e kishin kthyer shtëpinë e tyre në një bordello, ku përmes një faqeje në internet njoftonin se kërkonin çifte të tjera për të kryer marrëdhënie seksuale, me një pagesë prej 175 euro ora. Ata u zbuluan nga policia dhe u arrestuan për prostitucion.

David Navaro, 50 vjeç, dhe Celia Galan, 41 vjeç, postuan një njoftim në internet nën emrat Peter dhe Anna, duke pretenduar se ishin më shumë se 10 vjet më të rinj.

Navaro me origjinë spanjolle dhe Galan, e lindur në Brazil, thanë se ishin të hapur për burra, gra dhe çifte, duke u premtuar klientëve seks: “Ju do të shijoni përvojën më të mirë të jetës suaj,” shkruanin ata.

‘’Burri dhe gruaja e kishin nisur aktivitetin e tyre, dhe bënin deri në 4,300 euro në muaj duke shitur veten, pasi e kishin kthyer shtëpinë në një bordello në Ennis, Irlandë,’’ raportom ‘Mirror’.

Navaro dhe Galan i thanë policisë se nuk mendonin se po bënin ndonjë gjë të gabuar kur u arrestuan. Gjithsesi çifti ka arritur të shmang burgun pasi kanë pranuar të jetojnë në mënyrë të vetëdijshme por sigurisht qe do te jenë nën vëzhgim dhe do të dënohen me gjobë.

Në korrik të vitit 2016, një operacion I survejimi u ngrit jashtë shtëpisë së çiftit, pasi kishte dyshime se një shtëpi publike funksiononte në atë ndërtesë.

Policia tha se të dy ishin si menaxherë ashtu edhe ofrues të shërbimit seskual në shtëpi. “Ishte një ndërmarrje e përbashkët. Ata të dy morën pjesë në të me dëshirë, me njëri-tjetrin dhe vendosën ta reklamonin aktivitetin në interent. Nuk ishte rast shfrytëzimi apo detyrimi ndaj njëri-tjetrit”, tha Policia.

Kur policia hyri në shtëpinë e tyre në Stacionin e Vieë, Ennis, ata zbuluan një laptop, një telefon celular dhe një fletore me emra të klientëve. Një reklamë në ekranin e laptopit konfirmoi se prostitucioni po ndodhte në atë shtëpi.







Aty shkruhej; “Ana është një grua e bukur 30 vjeç, kurse Piter është një burrë 38 vjeç me një trup elegant. Të dy janë të etur për të kënaqur ty. Ne duam të kënaqim seksualisht burra, gra dhe çifte. Ju do të shijoni përvojën më të mirë të jetës suaj dhe të jeni të sigurt që do mbeteni të kënaqur”.

Avokati mbrojtës tha se klientët e tij nuk ishin në dijeni se ajo që ata po bënin në shtëpinë e tyre ishte ilegale. Por Gjykata tha se ky aktivitet është në kundërshtim me ligjin dhe askush nuk e miraton këtë lloj veprimtarie”. Çifti mund ti shpëtoj burgut por do të duhet të paguajnë një gjobë të majme.