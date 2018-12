E keni të kotë nëse s’keni… Tiranës dhe Durrësit i fiket më 15 Janar 2019

Autoriteti Audiovizual i Medias njofton të gjithë abonentët e njësive administrative Tiranë dhe Durrës se me 15 janar 2019 do të mbyllen të gjitha transmetimet televizive analoge.

AMA njofton se, me teknologjinë e re dixhitale, banorët e Tiranës dhe Durrësit do të mund të shohin më shumë programe pa pagesë dhe me cilësi më të lartë.







Për të parë trasnmetimet dixhitale, ata duhet të pajisen me dekoder të tipit DVBT2, në të kundërt AMA njofton se këta banorë nuk do të kenë mundësi të shohin transmetime televizive.

Për çdo pyetje, AMA fton qytetarët të kontaktojnë në numrat call center: 04 410 44 55 dhe 04 410 44 556.