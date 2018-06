E goditi Ramos pak para gafës, portieri i Liverpool konsultë neurologjike në SHBA

Loris Karius, pak ditë pas finales zhgënjyese të Champios League kundër Real Madrid është nisur drejt SHBA ku i është nënshtruar një vizite neurologjike.

ESPN shkruan se stafi mjekësor i Liverpool ka menduar se portieri gjerman mund të ketë pësuar një tronditje cerebrale pas përplasjes me Sergio Ramos, më pak se 2 minuta para se të bënte atë super gafë duke i dhuruar një gol Benzemasë.







E bashkë me gafën e dytë të tij, në golin shënuar nga Bale nga një gjuajtje disa metra jashtë zone, një top që për një portier profesionist do ishte një pritje e thjeshtë, ka shtuar dyshimet se ka pasur diçka që nuk shkonte në kokën e Loris Karius pas përplasjes me Sergio Ramos.