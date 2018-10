Ditën e djeshme në misionin “Me zemër të hapur”, qytetarja Alma Çuka bëri publike dhimbjen e saj për zhdukjen e së bijës 14-vjeçe, Besjona Çuka.

Teksa deklaronte se e bija largohej shpesh nga shtëpia, por jo për një kohë kaq të gjatë, zonjaÇuka u shpreh se e bija shfrytëzohet për prostitucion nga disa djem të panjohur.







Alma Çuka tha dje: “Vëllezërit e Kristina Memës thërrisnin disa persona të tjerë të cilët abuzonin me vajzën time. Me këtë vajzën Kristina Mema, vajza është lidhur përmes shoqeve në shkollë. Unë jetoj vetëm me vajzën se burri është në Gjermani dhe punoj prej 8 orësh në një lokal.

Vajza gjente momente dhe largohej nga shtëpia, pasi mendoj se kërcënohej. Unë i kam thënë që të lutem mos më dil nga shtëpia vajzës. Vajza nuk ka qenë e izoluar. Unë i jam përgjëruar vajzës, por ajo nuk më ka dëgjuar pasi mendoj se ka qenë e kërcënuar.

Nuk kam ushtruar dhunë ndaj saj, por zërin e kam ngritur. Kristiana Mema është pjesë e një rrjeti të trafikimit të femrave, pasi këtë ma ka thënë nëna e saj.

Vajza është larguar 10 herë në 10 muaj dhe hera e fundit ka qenë para dy muajsh. Kam qenë disa herë në komisariat që kam denoncuar. Kjo është periudha më e gjatë që është zhdukur, pasi po bën 6 ditë.

Komisariati numër 1 është në dijeni, por nuk e di nëse bashkëpunon me shkollën. Personalisht nuk kam shkuar në shkollë se më vjen zor. Unë kam denoncuar prej dy muajsh oficerin e policisë gjyqësore, pasi ka lidhje gjaku me këta dy vëllezërit që shfrytëzojnë vajzën time.

Mua më ka ardhur një kërcënim nga shefi i komisariatit numër 1. Më kanë thënë “nëse ti vjen sërish këtu për largimin e vajzës tuaj nga shtëpia, do keni 2 milionë lekë gjobë”.

Por, si duket historia është edhe më e thellë dhe nuk mund të thuhet saktësisht se pse është larguar 14-vjeçarja, Besjona Çuka.

Një moshatar i Besjonës, i cili e njeh vajzën nga shkolla ka shkruar për JOQ.al, duke rrëfyer se nuk e kupton se si Besjona mori këtë rrugë.

Por, çfarë rruge? Djali sqaron për JOQ.al: “Përshëndejte JOQ, më poshtë po ju dergoj instagramin e Besjona Çukës. E njoh, sepse e jemi ne te njëjtën shkolle, por ne klasa te ndryshme.

Ajo gjithmonë shoqërohej me djem me te mëdhenj dhe qe merreshin me gjera jo te mira. Ja njoh edhe mamanë, grua shume e mire. Nuk e di si është bere Besjona kështu…

E ëma e kërkon nëpër media, ajo publikon në Instastory një foto ku pyet “Kush bohet me dal?”.

Njoh personalisht Besjonën edhe Kristina Memën. Besjona gjithmonë rrinte me persona jo te mire. Është larguar sepse do e kenë kërcënuar besoj që të mos shkonte në polici.

Vitin e kaluar kur ishim ne klase te 8 mësuesja kujdestare e Besjones çonte nxënës për të pyetur ne kishte ardhur Besjona në shkollë apo jo, pasi mungonte shumë qëkur shoqërohej me ata njerëz”.

Më poshtë fotot eBesjonës, të cilën nëse e shikoni mund të ndihmoni mamanë e saj, e cila e kërkon me dëshpërim.

Kujtojmë që Besjona është ende e mitur./JOQ.al/