“E dashura s’e kishte mendjen, burri i fut duart shoqes së saj”, shqiptari shokohet

Skenat që shohim në lokale, ku protagonistë janë të rinjtë shpeshherë na bëjnë të shpërthejmë në të qeshura nga mënyra si i shprehin ndjenjat e tyre. Këto hormone janë tipike zakonisht tek adoleshentët e jo tek moshat e thyera.

Bar-kafetë janë vende që frekuentohen nga shumë njerëz dhe përkëdheljet e shumta me partnerin në këto ambiente mund të bëjë që të gjithë sytë të kthehen drejt jush.

Por në një bar-kafe në pronësi të një çifti shqiptarësh në Luksemburg, disa të moshuar nuk e kanë patur problem që kishin persona rreth tyre dhe kanë lënë disa skena jo të hijshme, raporton 360 gradë.







Shqiptari që ka dërguar videon dhe shprehet se:

Ne Luxembourg nga nje kafe te nje çifti shqiptar qe ju pershendet me kete rast. Ai burri ka te dashur at bjonden ne tavolin qe esht me kok posht por ajo ka pir shum dhe eshte dehur, nuk e ka mendjen fare dhe nderkohe ky po perfiton dhe po ja fut duart shoqes se saj. Rreth 72 vjec eshte ky plaku e kto plakat rreth 60. Jan kliente ketu e i njoh.