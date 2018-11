‘E dashura ime e pranon që të ndajmë krevatin vetëm me femra biseksuale’

Babai i një fëmije ka mbrojtur vendimin e tij pr të dalë vetëm me femra biseksuale, duke theksuar se e bën këtë pasi kjo i jep lirinë për të ndarë partneret me të dashurën e tij.

Elan Ram, 36 vjeç, nga Nju Jorku, u njoh me të dashurën e tij, Kat Horton në një aplikacion lidhjesh para një viti. Ata kanë rënë dakord që të ndajnë krevatin me femra të tjera dhe këtë marrëveshje e quajnë jo-monogami konseusnale.







Kat, 26 vjeç, nga Alabama, pranio që të nisë marrëdhënien e hapur me Elan, çka nënkupton se mund të dalin me të tjerët, pa u akuzuar se po tradhtojnë. Çifti insiston se mes tyre nuk ka xhelozi përsa kohë marrëdhëniet me të tjerë janë vetëm seksuale dhe se krevatin e ndajnë së bashku me të tjerët si çift.

Elan, që ka një djalë dhjetëvjeçar të quajtur Pierce, u mëson edhe çifteve të tjera që të ndjekin këtë stil jetese.

“Kam pasur një rregull prej vitesh që të dal vetëm me një vajzë që pëlqen vajzat, pasi nuk dua që të tradhtoj”.

“Nuk e tradhtoj të dashurën, ne i bëjmë gjërat bashkë dhe kjo është një mënyrë e mirë për të menaxhuar marrëdhënien”.

Edhe Kat thotë se kjo është marrëdhënia që ka preferuar gjithmonë. “Ndjehem pabesueshmërisht e sigurt dhe e kënaqur,” thotë ajo.

Elan thotë se edhe djali i tij e ka pranuar këtë lloj marrëdhënie të babait.