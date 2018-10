E dashura e Izet Haxhisë, Erjona Parruca, në një postim në Facebook, shkruan se në Shqipëri po përgatitet eliminimi i tij fizik.

POSTIMI I PLOTË

Kemi arsye te dyshojme, qe po pergatitet eleminimi fizik i Izet Haxhia . Dhe nese ndodh gje ne burg( helmim) ,e kane bere gati alibine: e helmoi ajooo( une dmth) qe i çokam ushqime nga Franca.. Po pse me disa pako qe i kam cuar une , prej muajsh, do helmohet Izeti????Ai nuk ushqehet me gjera nga Franca , qe jane me shume carcafe e batanije ( meqe te gjithe e tradhetuan, dhe ai s do me asnje kontakt). Ja kéni mbushur mendjen gjithe atyre tyryfyleve te fisit, qe po e helmokam une…Groteske!

Ne mengjes Izeti ha 1 ose 2 veze te skuqura me vaj, ne dreke 1 gjelle me nje mish te zi qe mban ere dhe qe nuk e ha kurre, kurse ne darke , vetem fasule, cdo darke!!! Menyja e burgut! Me ato po ushqehet…, dmth, po mbijeton, mensakte