Urojmë që ky artikull të mos shpërthejë polemika të padobishme, teksa adreson këtë temë. Gjithashtu sepse, le ta themi krejt troç, kur dy njerëz e duan njëri-tjetrin dhe ndjejnë tërheqje për njëri-tjetrin, nuk duhet të ketë tabu.

Dhe këtë temë do ta shtjellojmë duke përdorur mendimet e disa psikologëve që janë përpjekur të kuptojnë më shumë për këtë temë.







Gratë e dinë mirë: Ka meshkuj që nuk e mendojnë dy herë për të të dhënë seks oral, e të tjerë që nuk i pëlqen diçka e tillë dhe thjesht nuk e bëjnë atë.

Por, duke marrë parasysh faktin se secili prej nesh ka shijet dhe preferencat tona, ne përpiqemi të kuptojmë më shumë për burrat që duan ta kënaqin partneren e tyre në këtë mënyrë. Ka disa aspekte që ndoshta nuk i njihni dhe ne do të përpiqemi t’ua zbulojmë:

Duhet ta dini se mashkulli mund ta bëjë këtë jo vetëm sepse e pëlqen atë, por sepse ai ka frikë se mund të lihet për një burrë tjetër. Po, e ke kuptuar siç duhet: Disa meshkuj vendosin të kënaqin partneren e tyre për shkak të frikës se do ta humbasin atë.

Një tjetër arsye pse një mashkull vendos të japë momente të kënaqësisë intensive për partneren e tij është sepse beson në marrëdhënien dhe synon ta çojë atë në një nivel tjetër. Kjo nuk do të thotë që të gjithë meshkujt që zbresin me gojën e tyre e bëjnë te “zogu” yt e bëjnë këtë sepse duan të martohen me ty … thjesht do të thotë se ata ju shohin si një partner potencial të jetës … (hipotetikisht).

Studiuesit pranojnë se, edhe pse ky studim tregon vetëm disa aspekte të teorisë së tyre, kërkohet hulumtime të mëtejshme për të zbuluar të gjitha aspektet e këtij subjekti të ndjeshëm.