Dyluftime me qen dhe festa seksi, foto nga Stambolli i natës

Quhet Erdoğan, por nuk ka lidhje me Presidentin turk, gazetari që ka realizuar një album fotografik me jetën e errët të Stambollit. “Njerëzit janë shtyrë drejt natës”, thotë Çağdaş Erdoğan, fotoreporteri 26-vjeçar me origjinë kurde që rrezikon të burgoset.

Ai u arrestua shtatorin e kaluar me akuzën se kishte qëlluar me armë drejt godinës së Agjencisë Kombëtare të Inteligjencës, një akuzë që siç ka mësuar më vonë, fabrikohet shpesh ndaj personave që nuk ecin “brenda binarëve”. Pak orë më vonë, faqja e tij në internet u mbyll dhe rrjetet e tij sociale u çaktivizuan.