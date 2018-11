Dy veprimet e ngjashme të Ilir Metës me Sandër Lleshin…

Sot mbaron afati kushtetues kur presidenti Ilir Meta duhet të shprehet për dekretimin e Sandër Lleshit si ministër i Brendshëm Në një prononcim të shkurtër për gazetarët, Meta tha se ka ende kohë deri në darkë.

“Ka kohë deri në darkë. Tani po iki në zyrë”, tha Meta.







Te njejtin veprim, Presidenti i Republikes mbajti plot nje jave me pare, kur dha nje vendim ne afatet limit te Kushtetutes lidhur me emrin e Sander Lleshit. A do te jete kesaj here nje pergjigje pozitive per Lleshin? Kjo mbetet per tu pare.