‘Dy cicat e tua moj’, nuk përmbahet i ftuari, këngë me pullë të kuqe në emision

Të ftuar sot në “Xing me Ermalin”, Parodistët e Vlorës i kanë bërë të gjithë të qeshin me batutat e tyre, por një moment shumë gazmor ishte kur Afrimi këndoi dy këngë që i kishtë mësuar nga mamaja e tij, këngë me pullë të kuqe.

“Unë ngjaj nga ime më e cila këndonte shumë bukur dhe kishte humor interesant. Këndonte këngë me pullë të kuqe”, tha Afrimi dhe nisi të këndonte.







“Opo me se m’i ke mbushur gjinjtë, opo a s’mi jep t’i prek një çik ë”, ishte një pjesë e tekstit të njërës këngë.

“Dy cicat e tua moj porsi topa bore, opo mjer i unë që s’ti prek me dore”, vazhdonte kënga tjetër.

“Në cica të nuseve, në shalë të çupave”, këndonte e ëma e Afrimit.