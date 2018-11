‘Dryn bixhozit’, Rama: 500 mln euro i kthehen familjeve shqiptare

Duke folur për efektet pozitive që do i sjelli familjeve shqiptarë të prekura nga bixhozi, kryeministri Edi Rama tha se “në një llogari të përafërt, mbi 500 milionë euro shkojnë për llumin që financon ketë industri”.

“Tashmë kjo shumë do mbetet në familje për konsum. Këto para do futen në ekonominë e vendit. Do të krijohen biznese të tjera. Tregu do hapi biznese të tjera. Për ata që janë të punësuar, këta do hyjnë në kurset e kualifikimit. Ne do t’i trajnojmë dhe do t’i kualifikojmë, nuk është se mungojnë vendet e punës”, tha kryeministri.







Sipas Elvis Naçit një elitë e vogël u pasuruan por një shumicë e madhe u varfëruan ekonomikisht.

“Është një guxim. Unë e përgëzoj kryeministrin për ligjin bekuar qofshin njerëzit e mire qe mendojnë per shqiptarinë”, tha Naçi.