Pirja e duhanit është përgjegjëse për 85% të rasteve të kancerit të mushkërive dhe 70% të atyre në fshikëz. Mund të shkaktojë sëmundje serioze kardiovaskulare dhe respiratore. Te meshkujt mund të shkaktojë impotencën. Po ju listojmë dëmet që mund të shkaktojë pirja e cigares.

Nikotina krijon varësi dhe e shtyn trurin të konsumojë gjithnjë e më shumë doza.

“Nikotina është një ilaç i vërtetë. Kjo është arsyeja pse fillimi i pirjes së duhanit është shumë më i lehtë sesa ndalja. Kjo substancë gjendet në gjethet e duhanit. Ndryshe nga drogat e tjera, të tilla si kokaina apo heroina, ajo nuk prodhon dëmtime në afat të shkurtër, por ka një kapacitet të lartë për të nxitur varësinë, duke e bërë atë afër të qenit “droga e përsosur”, lexohet në librin “Duhani. Pyetje dhe përgjigje për të kuptuar dhe zgjedhur”, botuar nga Fondacioni Umberto Veronesi.

Rreziku i kancerit

Pirja e duhanit është përgjegjës për 85% të rasteve të kancerit të mushkërive dhe 70% të atyre në fshikëz. Ajo gjithashtu kontribuon në lloje të tjera të neoplazisë: gojë, laring, stomak, mëlçi, pankreas.

“Mushkëria është organi më i ndjeshëm ndaj dëmtimit të pirjes së duhanit. Substancat e pranishme në të depozitohen në bronke, ku ato mund të dëmtojnë ADN-në e qelizave që nxisin transformimin e tumorit. Format më të zakonshme të kancerit të mushkërive të favorizuara nga pirja e duhanit janë: kanceri i mushkërive të qelizave të vogla dhe kanceri i qelizave squamous. Është vlerësuar se rreziku i zhvillimit të sëmundjes për një duhanpirës është rreth 15 herë më i lartë se jo duhanpirësit dhe madje deri në 20 herë nëse pini më shumë se 20 cigare në ditë. Për shkak se rreziku i kancerit të mushkërive kthehet në të njëjtat nivele si ata që kurrë nuk kanë pirë duhan, duhet 10-15 vjet si ish-duhanxhi”, thuhet në librin “Duhani. Pyetje dhe përgjigje për të kuptuar dhe zgjedhur”, botuar nga Fondacioni Umberto Veronesi.

Sëmundjet e zemrës

Pirja e duhanit përbën rreth 25% të sëmundjeve kardiovaskulare.

“Çdo cigare e tymosur rrit rrezikun kardiovaskular. Duhanpirësit kanë dy deri në katër herë më shumë gjasa të përjetojnë një sëmundje kardiovaskulare sesa jo-duhanpirësit. Nga të gjitha vdekjet e shkaktuara nga sëmundjet kardiovaskulare, rreth një në pesë ka të bëjë me pirjen e duhanit. Tymi favorizon sëmundjet kardiovaskulare përmes mekanizmave të ndryshëm: ajo zvogëlon sasinë e oksigjenit që arrin zemrën, rrit presionin e gjakut dhe rrahjet e zemrës, duke dëmtuar murin e brendshëm të enëve të gjakut, nxit vasoconstriction ose spazmën e arterieve, rrit gjasat e zhvillimit të pllakave obstruktive dhe trombet në enët e gjakut. E gjithë kjo rrit mundësitë për të shkaktuar goditje në zemër. Duke ndaluar pirjen e duhanit, rreziku i sëmundjeve kardiovaskulare reduktohet pas rreth një viti. Pas 20 vjetësh afrohet me atë që nuk ka tymosur, thuhet në libër.

Çrregullime të frymëmarrjes

Pirja e duhanit mund të shkaktojë probleme serioze të frymëmarrjes (sëmundje pulmonare kronike obstruktive, bronkit dhe pneumoni).

“Bronkit kronik ndikon rreth gjysmën e duhanpirësve të rëndë dhe është rezultat i inflamacionit të shkaktuar nga pirja e duhanit në mushkëri. Ajo është paraqitur me kollë të shoqëruar nga pështyma ose gëlbaza. Ajo definohet si kronike kur simptomat vazhdojnë për më shumë se tre muaj dhe ndodhin në të paktën dy vjet të njëpasnjëshme. Duke ndaluar pirjen e duhanit, simptomat e bronkitit kronik reduktohen pas një deri në dy muaj; për t’u kthyer në nivelet e një joduhanxhiu, ajo zgjat rreth pesë vjet. Sëmundja pulmonare obstruktive kronike, në shkurtimin e COPD, është një sëmundje e frymëmarrjes e karakterizuar nga një pengesë e pakthyeshme e rrugëve ajrore, për të cilën deri më sot nuk ka trajtim efektiv. Pirja e duhanit e është shkaku kryesor i COPD, kështu që ndërprerja e pirjes së duhanit është aktualisht e vetmja strategji efektive për të ngadalësuar rrjedhën e sëmundjes. Për fat të keq, edhe ndalimi i pirjes së duhanit nuk e rikthen funksionin e frymëmarrjes së humbur, pasi përgjithësisht dëmtimet e shkaktuara nga pirja e duhanit janë vetëm pjesërisht të kthyeshme.

Gjithashtu është treguar se pirja e duhanit rrit rrezikun e zhvillimit të astmës tek të rinjtë dhe të rriturit”, thuhet në libër.

Problemet seksuale

Pirja e duhanit mund të shkaktojë mosfunksionim erektil dhe impotencë te meshkujt.

“Dëmet në enët e gjakut të shkaktuara nga pirja e duhanit gjithashtu ndikon edhe në shëndetin e penisit dhe veçanërisht në erektim. Penisi është në fakt një organ shumë i vaskularizuar dhe kjo varet nga funksionaliteti i tij vetëm nga një furnizim i rregullt i gjakut: kur zvogëlohet, ose presioni është i pamjaftueshëm, mund të lindin probleme. Shanset për t’u zhvilluar mosfunksionim erektim bëhet edhe më i lartë kur sëmundja kardiovaskulare është gjithashtu e lidhur me pirjen e duhanit. Pirja e duhanit mund të zvogëlojë pjellorinë edhe në burra ashtu edhe në gra. Te meshkujt pirja e duhanit zvogëlon cilësinë e spermës: Disa studime kanë treguar se substancat toksike që gjenden në tym arrijnë në spermë, duke kompromentuar lëvizshmërinë e spermatozoideve dhe duke reduktuar aftësinë e tyre për të fekonduar ovocitin. Te gratë, pirja e duhanit vepron negativisht në ovulacion dhe lidhet me menopauzën e hershme. Është vlerësuar se pirja e duhanit ul me rreth 40 për qind shanset e konceptimit”, thuhet në libër.

Çrregullime në shikim

Pirja e duhanit promovon sindromën sy të thatë, katarakte dhe degjenerim makular.

“Vlerësohet se çdo cigare përmban të paktën 600 përbërës, të cilët kur digjen u japin jetë më shumë se 7 mijë molekulave të ndryshme. Nga këto, rreth 70 tani njihen si të aftë të shkaktojnë kancer; për shumë të tjerë dihet aftësia për të shkaktuar dëme në shëndetin, aq shumë sa që përdorimi i tyre shpesh është i rregulluar. Disa nga këto substanca gjithashtu pengojnë aftësinë vizuale. Për shembull, acid acetik, i cili mund të irritojë sytë, mushkëritë dhe rrugët e frymëmarrjes. Ose toluen, një hidrokarbure aromatike e përdorur si tretës, gjithashtu në proceset e shtypjes dhe në ngjyra, dhe si një antiknocker në benzinë; ka një veprim të dëmshëm në sistemin nervor, veshkat dhe sytë”, thuhet në libër.

Infeksionet dhe tumoret e gojës

Pirja e duhanit ul mbrojtjen e imunitetit: pllaka bakteriale dhe rritja e gurit në gojë.

“Goja është faza e parë e pirjes së duhanit në udhëtimin e saj në mushkëri dhe është ndër fushat e trupit që vuan më së shumti dëmet. Dhëmbët e verdhë dhe njollë, janë më të prirur për pllakatë dhe akumulimin e kariesit. Mishrat, për shkak të rritjes së pllakës dhe kariesit dhe zvogëlimit të përmbajtjes së oksigjenit në gojë, janë më të prirur ndaj infeksioneve bakteriale që mund të shkaktojnë periodontiti. Ky është një inflamacion serioz i strukturës që mbështet dhëmbët dhe që vjen me tërheqjen e mishit të dhëmbëve, lëvizshmërinë dentale deri në rënien e dhëmbëve, gjë që në duhanpirës të rëndë ka gjasa më shumë. Infeksionet orale të tilla si kandidiaza janë më të shpeshta në duhanpirësit. Së fundi, 80 për qind e të gjitha tumoreve malinje të gojës i atribuohen përdorimit të duhanit”, thuhet në libër.

Plaket lëkura

Tymi është shkak për zverdhjen e gishtave dhe thonjve, plakjes së lëkurës, rrudhave të rritura.

“Shumë duhanpirës kanë thonjtë dhe lëkurën që i rrethojnë me një ngjyrë të verdhë. Kjo është në përgjithësi për shkak të akumulimit të katranit dhe nikotinës në zonat e gishtave ku mbahet cigarja. Çdo herë që thithni një frymë nga një cigare enët e vogla të gjakut tkurren dhe zvogëlohet përqendrimi i oksigjenit në gjak. Kjo gjithashtu ka një efekt të drejtpërdrejtë në lëkurën e cila, e privuar nga oksigjeni, tenton të duket e shurdhër dhe e errët. Tymi gjithashtu shkakton lirimin e radikaleve të lira në trup që pengojnë prodhimin e kolagjenit dhe dëmtojnë proteinat që kontribuojnë në strukturën e lëkurës. Së bashku, këto dy fenomene favorizojnë plakjen e lëkurës me humbjen e elasticitetit, shfaqjen e njollave të lëkurës dhe formimin e rrudhave, veçanërisht në zonën rreth buzëve. Pirja e duhanit gjithashtu shkakton një rritje në hirsutism (rritjen e flokëve) të fytyrës”, thuhet në libër.