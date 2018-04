“Dritan Leli na gënjeu”: Banorët e Vlorës futen brenda Këshillit Bashkiak

Mbledhja e Këshillit Bashkiak në Vlorë u pezullua, pasi banorë të Orikumit dhe të lagjes “Kushtrim” u futën brenda në sallë duke protestuar.

Ata kërkuan ujë e drita, që sipas tyre ka kohë që mungojnë.







Kurse banorët e lagjes “Kushtrim” kërkuan dëmshpërblim për banesat e prekura nga rruga lidhëse me autostradën.

Futja e protestuesve në mbledhje detyroi dhe policinë të ndërhynte.

Nuk kanë munguar as tensionet e banorëve me këshilltarët bashkiakë, ndërsa në duar mbanin pankarta të ndryshme me thirrjet ‘’duam ujë”, ‘’duam rrugë”.

Një pjesë tjetër e banorëve të Vlorës shprehen se Dritan Leli i ka gënjyer pasi nuk iu kanë dhënë dëmshpërblimin e pronave të tyre në Rrugën Transballkanike, që janë prishur para disa viteve. Ata thonë se prej vitesh jetojnë me qera të paguar nga shteti, po kjo situatë nuk mund të vazhdojë pafund.

Edhe pse është bërë vlerësimi i banesave të tyre, dëmshpërblimi ende nuk ka ardhur.