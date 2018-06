“Drejtori i Policisë grisi banderolën e FRPD”, Berisha: Ky bandit në 2015 është…

Pas publikimit të videos nga Partia Demokratike ku sipas saj në pamjet e filmuara duket Drejtori i Policisë së Fierit, Albert Nushi, që ka grisur banderolën e të rinjve të FRPD që po protestonin kundër Ramës në Fier diten e shtune, ka reaguar edhe ish kryeministri Sali Berisha.

Ne nje postim ne rrjetet sociale, Berisha shkruan: “Ja cili eshte narkodrejtori i narko apo Xhafopolicise, Gazmend Shehu e grisi dje parullen ne Fier! Ky bandit ne vitin 2015 eshte pezulluar nga puna sepse ka keqtrajtuar qytetaret ne Tepelene!”

Berisha ka nxjerre edhe mesazhin e qytetarit dixhital, ku thuhet: “Pershendetje doktor Berisha ju uroj jet te gjat ty dhe familjes tende. Po ju shkruaj per tju informuar se ky person i cili sot ne fier po prishte protesten kundra edi rames esht famozi GAZMEND SHEHU , me origjine nga tepelena i cili ne maj te vitit 2015 ka dal me figur dhe video duke dhunuar qytetaret. Esht pezulluar per pak koh dhe pastaj e kan cuar shef komisariati ne sarande e me mbrapa ka qen dhe ne permet . Sillet si gangster rrugve dhe e thot me mburrje se esht nje socialist i thekur dhe do bej si te doj ai derisa partia e tij esht n pushtet. Ju lutem denoncojini keta masakrenj se po na pin gjakun ne popullit te thjesht se jeni e vetmja shpres e jona per lirin e fjales ton. Me posht po ju dergoj dhe linkun ku famozi gazmend ose si njihet ndryshe ne qarkun e gjirokastres Gaz Shehu ka dhunuar qytetarin . Ju flm.dhe anonim ju lutem”