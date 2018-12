Dorëheqja e Xhafajt/ Kryemadhi: Rama e shkarkoi se do arrestonte Dakon

Kryetarja e LSI, Monika Kryemadhi, u shpreh se, kryeministri Edi Rama, shkarkoi përmes Twitter-it ministrin e Brendshëm, Fatmir Xhafaj pasi do arrestonte kreun e bashkisë së Durrësit në mëngjes, Vangjush Dakon.

“Rama shkarkoi Fatmir Xhafajn në Twitter. E shkarkoi nga detyra se Xhafaj do arrestonte Vangjush Dakon në mëngjes prandaj. Pasi e kërcënoi Dako Ramën se nëse do rrinte dhe një minutë në komisariat do hapte defterin. Do priste koka Xhafaj prandaj u shkarkua”,- tha Kryemadhi.







Praninë në Kuvend gjatë të enjtes, Kryemadhi e justifikoi me faktin për t’i dhënë një mundësi Edi Ramës për të plotësua kërkesat e studentëve. Ndërsa ajo shtoi se seanca e së premtes do të jetë për kauzën e opozitës, konkretisht vetingu në politikë.

“Nuk është e kollajshme për shoqëri hir të së vërtetës. Është një realitet shoqëror i kapur. Kemi një të frustruar dhe të intimi duar. O do shpërthejnë dhunshëm fare, por mendojmë se kjo nuk është e duhura.

Ka një zgjidhje të lehtë dhe ajo është largimi i Ramës. Unë mandatin tim e kam marrë me gjak. S’ma ka dhënë as Lulzim Basha dhe as Rama. Djegia e mandateve do të digjet bashkë me Edi Ramën.

Unë do të digjem bashkë me Edi Ramën. Nuk do të digjet kur ka dëshirë Rama apo Gramoz Ruci. Ditën e enjte jemi në Parlament për t’i dhënë shansin Edi Ramës që tu plotësojë kërkesat, s’i plotëson 8, të paktën ti plotësoj 6. Të premten do të jemi për kauzën tonë, vetingun në politike”,- tha Kryemadhi.