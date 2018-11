Mënyra si ministrja e Kulturës, Mirela Kumbaro prezantoi iniciativën e quajtur “Lëvizja Kombëtare për Lexim” me qëllim nxitjen e leximit tek çdo moshë ka ngjallur mjaft debat në rrjetet sociale.

Postimi është në anglisht: “We need to make books cool again. If you go home with somebody and they don’t have books, don’t fuck them. Don’t let them explore you until they’ve explored the secret universes of books”.







Në shqip përkthehet “Ne duhet të kemi sërish libra të mirë. Nëse shkon në shtëpinë e dikujt që s’ka libra, mos u q* me të. Mos e lejo atë të të eksplorojë ty para se të eksplorojë universet sekrete të librit”.

Komenti i saj ka shkaktuar një ‘tërmet’ me reagime dhe meme në rrjetet sociale.