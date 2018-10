Deputeti demokrat, Oerd Bylykbashi deklaroi sot se Donika Prela nuk është më në krye të Prokurorisë së Krimeve të Rënda, por po mbron Edi Ramën dhe Fatmir Xhafajn.

“Prokurorja Donika Prela konfirmoi sot se nuk eshte ne krye te Prokurorise se Krimeve te Renda por ka marre detyren te kryesoje Task Forcen e ngritur nga Rama-Xhafaj per te mbrojtur Agron Xhafajn. Kur duhet te therriste me urgjence Drejtorin e Pergjithshem te Policise, Veliun dhe Ballen per t’i marre ne pyetje, ben avokaten e tyre.







Deshmia e porositur nga grupi i posaçem i Kryeministrit vlen per Donika Prelen, ndersa denoncimi i grupit nga i njejti person me ze dhe figure nukvlen.