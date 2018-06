Donald Lu fiton ndeshjen e futbollit me ambasadorët e rajonit, i sjell Kupën Shqipërisë

Ambasadori amerikan, Donald Lu, i ka bërë një dhuratë tjetër Shqipërisë pak para përfundimit të misionit të tij: Ai i ka sjellë vendin një kupë në futboll, fituar nga ndeshjet me kolegët e tij amerikanë të rajonit.

“Urime skuadrës së futbollit të ambasadës amerikane në Tiranë për fitoren e Kampionatit Rajonal të Futbollit të Ambasadave Amerikane 2018! Skuadra jonë mposhti skuadrën e Malit të Zi 2 me 0 dhe më pas fitoi me skuadrën e Maqedonisë 6 me 4 në ndeshjen finale. Ishte shumë bukur të kalonim kohë me kolegët tanë nga rajoni dhe të sillnim kupën në Shqipëri!”