“Dogji” Instagramin me fotot e nxehta, modelja shqiptare zhvishet e gjitha

Françeska Jace është komentuar gjithnjë si ajo vajza lozonjare e cila bëri bujë që me shfaqjen e saj të parë në reality show-n “BB”.

Atëherë një vajzë e njomë me forma perfekte e sot një femër me trup me forma të bollshme.

Fotot e nxehta të publikuara së fundmi në profilin e saj në Instagram kanë ngjallur shumë reagime ndër fansat e saj.







Ajo është akuzuar shpesh për përdorim photoshop-i.

Këto thashetheme modelja i ka mohuar duke publikuar një video e veshur vetëm me të brendshme e duke i hedhur poshtë këto akuza.

Duke ekspozuar trupin para pasqyrës ajo provokon me lëvizjet provokuese që bën.