Doda: Hapja e negociatave ngjall aq entuziazëm sa kur i bie llotaria një 90 vjeçari, na ka lodhur…

Ish deputetja e PDIU Mesila Doda me ironi thotë se kjo historia e hapjes së negociatave ngjall aq entuziazëm sa kur i bie llotaria një 90 vjeçari.

Përmes një statusi në facebook Doda thotë se edhe pas hapjes së negociatave “qytetarët shqiptarë do vazhdojnë të pesojne abuzim e keqtrajtim nga qeverisja e për sa kohë kjo do quhet përmirësim i vazhdueshëm në raportet e burokratëve të BE nuk mund të konsiderohet as respektim i parimeve demokratike e as forcim i shtetit të së drejtës”.





Statusi i plotë:

Kjo historia e hapjes se negociatave ngjall aq entuziazem sa kur i bjen llotaria nje 90 vjeçari…

E kemi pritur aq shume sa me thene te drejten tani na ka lodhur e nuk kemi me asnje shprese a emocion…

Tek e fundit qytetaret shqiptare do vazhdojne te pesojne abuzim e keqtrajtim nga qeverisja e per sa kohe kjo do quhet permiresim i vazhdueshem ne raportet e burokrateve te BE nuk mund te konsiderohet as respektim i parimeve demokratike e as forcim i shtetit te se drejtes.

Europa e burokrateve nuk eshte me Europa e popujve e shume larg endrres sone europiane te lirise. (TemA)