Doçi: Tre familje po shkatërrojnë të gjitha familjet në botë

Poeti i njohur Agim Doçi i ftuar në “360 Gradë” në Ora News, thotë se tre familje të mëdha po shkatërrojnë familjet në botë, ndërsa shton se Shtëpitë publike në Evropë janë bërë për të marrë vesh vlerat e familjes.

“Shtëpitë publike në Evropë janë bërë për të marrë vesh vlerat e familjes. Në qoftë se do me e shkatërru familjen shko në shtëpinë publike. Edhe haremi ka qenë një qytetërim para kësaj Evrope arrogance dhe menefregiste me ne. Shpesh herë njerëzit gjykojnë me mendimin sikur. Unë nuk jam predikues i fesë islame. Mos harroni, qendra e Patriarkanës është në Stamboll. Janë tre familje që shkatërrojnë të gjitha familjet, Morgan, Soros dhe Amazon”, deklaroi Doçi.