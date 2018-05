Do të ndeshet me boksierin shqiptar, Tayson Fury kthehet në ring pas 2 vitesh e gjysmë

Ish mbajtësi i gjerdanëve IBF, WBA dhe WBO në peshat e rënda, Taison Fury, më në fund do të kthehet të ndeshet në ring pas 2 viteve e gjysmë.

Britaniku ka konfirmuar kthimin e tij me ndeshjen që do të zhvillojë kundër boksierit shqiptar Sefer Seferi. Kjo përballje e vlefshme për peshat e rënda do të zhvillohet në “Manchester Arena” më 9 qershor.