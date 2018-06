Do të çojë apo jo njoftim për screenshotet? Instagram përgjigjet zyrtarisht

Instagram ndoshta as do jetë më programi i duhur për të bërë screenshot storieve pasi do ti shkojë me njoftim personit në fjalë. Kështu u tha vetëm pak kohë më parë por Instagram ka vërtetuar të kundërtën.

Instagram konfirmoi sot për BuzzFeed News se nuk është duke testuar një veçori që do t’i lejonte njerëzit të shihnin kur dikush bënte një screenshot të historisë së tyre. Ky është një lajm jashtëzakonisht i mirë për të gjithë.







Kompania tha në shkurt se po testonte këtë veçori dhe se disa përdorues do të merrnin një paralajmërim kur përpiqeshin të fotografonin diçka për herë të parë.

“Herën tjetër që ju merrni një pamje të ekranit ose regjistrimit të ekranit, personi që ka postuar historinë do të jetë në gjendje për ta parë atë.”

Snapchat, i njohur për këtë tipar, prej kohësh i tregon përdoruesit nëse përmbajtja e tyre është fotografuar, dhe dukej sikur Instagram do të vidhte këtë funksionalitet.

Natyrisht, gjithmonë mund të shihni kush e ka shikuar historinë tuaj duke e rrëshqitur ekranin, njofton PCW.