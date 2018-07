Do të çmendeni nga të pasmet më seksi në instagram…

Vajzat po bëjnë gjithçka që duhet për të marrë atë formë aq të lakmuar të të pasmeve.

A kujtoni ndonjë kohë në të kaluarën, kur femrat merakoseshin për të pasur të pasme të mëdha? Por në ditët tona, një prapanicë në formën e flluskës është në modë dhe shumë femra, të cilave natyra nuk u ka dhuruar një prapanicë sexy, impenjohen shumë nëpër palestra për ta krijuar një të tillë.







Dhe ku mund të gjeni një vend më të mirë se në Instagram për të reklamuar të pasmet e tuaja. Mjafton një shpreje, një foto e vetme dhe ju femra mund të bëheni të famshme vetëm prej prapanicës tuaj, shkruan Syri.net.

Sigurisht, disa persona në internet do t’ju sulmojnë, duke pretenduar se pasmet e bukura dhe të rrumbullakëta është e rreme ose një rezultat i kirurgjisë plastike. Uh, por … një e pasme e formuar mirë mund të tërheqë vëmendje dhe ndoshta edhe mund t’ju mundësojë një takim me një personazh të famshëm apo me një sportist të mirë-paguar. Disa femra thjesht kanë kënaqësinë t’ua tregojnë të tjerëve të pasmet bombastike, ndërsa të tjerat i kanë hyrë kësaj rruge për të fituar para ose sepse e shikojnë si një mundësi për t’u bërë e famshme.

Në të vërtetë, të pasmet e mëdha tashmë janë një gjë (megjithëse ka qenë një tërheqje për femrat me ngjyrë për shekuj me radhë), që të gjitha mediat rozë, që nga “Playboy” e deri te “Harper’s Bazaar” po i kushtojnë vëmendje, duke bërë kështu të famshme njerëz që deri para publikimit në këto faqe ishin thjeshtë njerëz normalë, që nuk i njihte askush ndoshta as në lagjen e tyre. Por e gjitha vjen nga efekti që japin disa të pasme seksi, të cilat jua ka falur Zoti ose i kanë krijuar duke u stërvitur fort në palestër.

Sigurisht që edhe në këtë aspekt ka njerëz të paskrupullt, të cilët në vend që të shpenzojnë muaj apo vite të tëra për të ndërtuar një të pasme super seksi në palestër, gjejnë një mënyrë tjetër, më të shpejtë, atë të operacioneve plastike. Madje ka pretendime se një femër mund të marrë një pilulë dhe të rrisë të pasmet e saj. Sipas “Daily Mail”, zmadhimi i prapanicë është një ndër operacionet që po pëson një rritje të shpejtë në SHBA. A është kamuflimi i mbathjeve, a është pilulë, a është kirurgji apo vetëm stërvitje, këtë ne nuk mund ta dimë, por femrat duket të gjitha të çmendura për të pasur të pasme si ato që shohin tek yjet e tyre të preferuar, nga të cilët ndoshta edhe e kanë marrë frymëzimin për të ndryshuar.