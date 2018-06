Do ndeshen me Partizanin në ‘Europa League’, drejtuesit e Mariborit: Nuk i lëmë asgjë rastësisë

Drejtuesit e Maribor, konkretisht drejtori sportiv dhe trajneri i ekipit, janë prononcuar pas shortit të “Europa League” që i vendosi përballë Partizanit.

Zlatko Zahovic, drejtori i sllovakëve ka deklaruar: “Nuk ka nënvlerësim në futboll. Pa dyshim, Maribor është një favorit në këtë duel, por kjo nuk ndryshon pikënisje.







Ne qoftë se ne po përgatitemi për kundërshtarë më të mëdhenj, atëherë ne duhet të bëjmë të njëjten gjë edhe kundër Partizanit. Ne do shkojmë në ndeshje me shumë respekt, por edhe vetëbesim.”

Ndërkohë këto janë fjalët e trajnerit Darko Milanic: “Ne e pranojmë rolin e favoritit, por nuk do t’i lejojmë asgjë rastësisë. Kur të vij koha për ndeshjen e parë zyrtare, ne duhet të jemi në gjendje shumë të mirë. Nuk do të ketë llogari, pasi ato kurrë nuk dalin.

Dje kemi luajtur kundër një skuadre shqiptare, por nuk mund të bëjmë krahasime me ndeshjen e djeshme. Pas këtij testi, ne mund të shikojmë më nga afër performancën tonë sesa të kërkojmë një krahasim mes klubeve.

Kemi pasur qasje të drejtë, përqendrim, vendosmëri në fushe dhe ne duhet të vazhdojmë në këtë rrugë. Ne do të mbledhim informacion të mjaftueshëm rreth Partizanit, do analizojmë kundërshtarin dhe si gjithmonë, do të jemi super të përgatitur për ndeshjen”.